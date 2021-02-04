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Анонсированы новые меры по борьбе с безработицей в России

Ирина Киселенко
20:41 04.02.2021
Восстановление реальных доходов населения в РФ должно произойти в нынешнем году.
Анонсированы новые меры по борьбе с безработицей в России
© Фото: Владимир Песня РИА Новости
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Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что в России готовятся дополнительные меры по снижению уровня безработицы в стране.

«Готовятся сейчас дополнительные меры. В ближайшее время они будут объявлены. В дополнение ко всем тем мерам, которые и так сейчас работают», - сообщил министр в эфире телеканала «Россия 24».

О каких дополнительных мерах идет речь, министр не уточнил, он призвал дождаться их объявления президентом или правительством. Решетников также отметил, что в 2021 году должно произойти восстановление реальных доходов населения в России. 

Ранее Владимир Путин констатировал ухудшение ситуации на мировом продовольственном рынке. На встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым отметил, что Россия остается одним из ключевых экспортеров пшеницы, поэтому все ее действия влияют на рынок в целом.

Решетников, в свою очередь, отметил рост закупок продовольствия в резервы стран-импортеров. По словам министра, такая тенденция коснулась всех государств, которые работают в данном направлении.

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