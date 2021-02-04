Байден приостановит передислокацию войск США в Германии

Президент США Джозеф Байден намерен объявить о начале обзора американских сил, находящихся за рубежом. В связи с этим будет заморожена передислокация американских войск в Германии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление советника американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

По словам Салливана, вместе с президентом обзор дислокации проведет министр обороны США Ллойд Остин.

Ожидается, что Байден объявит о начале обзора армии в четверг.