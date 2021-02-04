Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден приостановит передислокацию войск США в Германии

Алексей Курильченко
20:40 04.02.2021
Американский лидер намерен изучить расстановку армии за пределами страны.
Байден приостановит передислокацию войск США в Германии
© Фото: Stefani Reynolds Consolidated News Photos Globallookpress
Читайте нас на:

Президент США Джозеф Байден намерен объявить о начале обзора американских сил, находящихся за рубежом. В связи с этим будет заморожена передислокация американских войск в Германии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление советника американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

По словам Салливана, вместе с президентом обзор дислокации проведет министр обороны США Ллойд Остин.

Ожидается, что Байден объявит о начале обзора армии в четверг.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:14 В стране и мире
Лавров провел первый телефонный разговор с новым госсекретарем США Блинкеном
20:54 В стране и мире
Оппозиция Украины начала процесс импичмента Зеленского
19:26 В стране и мире
Видео
Эксперты рассказали, как определить поддельную защитную маску
18:37 В стране и мире
Видео
Путин наградил орденом Мужества погибших в Красноярске пожарных
17:14 В стране и мире
Видео
Летом в России будет запущено более полусотни прямых рейсов в Крым
Популярное
Популярное
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Врачи объяснили, как распознать заражение коронавирусом по ногам
Рядом с Землей обнаружили скопление таинственного вещества
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Видео
«Котлета из пробирки»: врач рассказала, кому вредно употребление альтернативного мяса
Офтальмологи научились лечить возрастные изменения зрения всего за минуту
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.