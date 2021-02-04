В Северной Каролине медведь пришел в гости к диджею

В Северной Каролине сегодня выяснили, что медведи очень музыкальные животные, которым больше нравится танцевать, чем наступать на уши. Это стало ясно после того как внушительных размеров мишка едва ли не вломился в гости к диджею, когда тот работал над очередным сетом, передает Daily Mail.

Местный житель Джоди Флемминг увлекается диджеингом и проводит домашние стримы, на которых ставит музыку для своих слушателей. Медведь пришел на порог к дому диджея и встал на здание лапы. Сам Флемминг не сразу увидел медведя, а лишь спустя минуту. Потом мишка убежал.