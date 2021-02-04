В Воронеже мужчина упал из окна на коляску с ребенком

В микрорайоне Шилово города Воронеж мужчина выпал из окна на коляску с ребенком. Об этом сообщает издание «Вести. Воронеж». По данным СМИ, мужчина проживал один на последнем этаже 17-этажного дома.

Как сообщили очевидцы, в момент трагедии мама с коляской шла по тротуару. На данный момент там работают скорая помощь и полиция. На место выехал следователь.

По сообщениям издания, пятимесячный ребенок, находившийся в коляске, умер в машине скорой помощи. Он был единственным ребенком в семье. Мать малыша находится в шоковом состоянии. Мужчина скончался на месте.