Рейды в магазинах, меры правительства и внимание президента: как в России реагируют на рост цен на продукты

Президент России Владимир Путин сегодня занимался вопросами национальной экономики. Вместе с министром экономического развития Максимом Решетниковым были подведены итоги 2020 года, который оказался по многим параметрам лучше, чем в остальном мире. Сосредоточились и на стоимости социально значимых товаров. Кстати, цены в мире на продовольственное сырье пустились в рост, об этом сегодня сообщили в ООН. Ценовой индекс достиг самого высокого значения за семь лет. Россия будет вынуждена принимать меры, чтобы сдерживать рост на внутренних рынках.

Сахар по-прежнему белый, а ценник уже не тот. Товар вроде бы и со скидкой, но все равно - дорого. Денег в кошельке осталось столько же, а набор продуктов на ужин заметно подрос в цене. Макароны, хлеб, масло по отдельности подорожали не сильно, но если сложить в корзину и отнести на кассу, но чек вызывает удивление.

«Отчасти виноваты те спекулятивные элементы этого рынка, которые не преминут воспользоваться этим для того, чтобы прибыль свою не упустить. Здесь все просто. Торговые сети в большинстве своем - это иностранные компании, понимаете, они здесь деньги собирают, а отправляют их туда Дяде Сэму за рубеж», - поделился сопредседатель национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

Пандемия коронавируса повысила ценники на продукты во всем мире, но в России, которая, кстати, является крупнейшим поставщиком продовольствия, такую ситуацию сочли неприемлемой. И ограничили рост цен.



«Я знаю, что Министерство озаботилось этим, активно занимается. Изначально говорили о том, что, безусловно, это все должно в рамках рыночных процедур происходить и рыночными инструментами осуществляться, без всякого административного давления», - сказал президент России Владимир Путин.

Еще в декабре правительство после вмешательства президента, договорилось с производителями и продавцами о стабилизации цен на продукты. Килограмм сахара на прилавках сейчас не дороже 46 рублей, если не тростниковый, конечно, или импортный.

«Те индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались», - сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

В сетевых супермаркетах устраивают рейды. За тем, чтобы цены не прыгали, теперь следят люди в погонах. Опасения не напрасны. Страны, что закупают продовольствие, готовы платить больше, поэтому у производителей велик соблазн отправить товар на экспорт, но что тогда самим останется.



«Ситуация на мировом рынке продовольствия, к сожалению, усугубляется», - сказал Путин.



«Получается, несколько факторов одновременно. Во-первых, все страны-импортеры, крупнейшие страны мира усилили закупки продовольствия в свои резервы. С другой стороны, по ряду регионов-производителей пришли неблагоприятные прогнозы по зерну», - прокомментировал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Каким будет урожай пшеницы в этом году, угадать зимой не получится, поэтому правительство вводит запретительные пошлины на продажу зерна сверх установленной квоты. Импорт делают невыгодным экономически. При этом одновременно будут субсидировать предприятия, которые производят муку и пекут хлеб. Рынок должен быть предсказуемым, чтобы поставщики зерна не держали его в закромах в ожидании лучших цен.

С едой вообще все не так просто, как кажется. Оказывается, даже яйца продукт сезонный и спрос на них сильно колеблется.



«Определенный спрос появится это март, апрель - это перед Пасхой, затем май, июнь, июль, август будут месяца, где мы будем торговать ниже себестоимости. И мы будем тратить те деньги, которые заработали за зимние месяца», - рассказал генеральный директор птицефабрики Владимир Мхитарян.

Куры есть хотят постоянно и ничего не слышали про мировые цены на пшеницу, неурожайные года и пошлины.

«Если говорить про яйца куриные, то здесь в себестоимости производства 65% составляет фуражное зерно. Фуражное зерно с ноября месяца поднялось на два рубля до сегодняшнего момента, а если смотреть с июля 2020 года, то там были цены 7-11 рублей, сейчас стали 14-16», - сказал исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

С сахаром другая история. Когда свекла стоила дорого, ее охотно выращивали с избытком. В результате цены упали и фермеры сократили производство. Последовала засуха и вот он неожиданный дефицит сырья.



«Урожай сократился больше чем в половину. Неурожайный год, плюс сокращение на 25% посевных площадей и поэтому недобрали больше половины урожая», - поделился фермер Сергей Ревенко.

Льготные кредиты производителям сахара, экспортные пошлины на семена подсолнечника и сои. Правительство подготовило пакет мер, чтобы не оставить страну без продуктов и не выглядеть плохо в глазах иностранных партнеров.



«Чтобы они не подвели контрагентов, иначе наше место на мировых рынках кто-то займет, тяжело будет возвращаться. Прекрасно понимаю», - прокомментировал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Но, в конечном итоге, потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемые результаты», - сказал президент РФ Владимир Путин.

Прогнозы Минсельхоза пока радуют, ситуация на рынке продовольствия стабильна, а значит, объективных предпосылок для роста цен сейчас нет.