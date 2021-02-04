Путин утвердил правила оценки эффективности губернаторов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности руководителей регионов России. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Работа губернаторов будет оцениваться по многим критериям, включая уровень жизни населения, продолжительность жизни, уровень зарплат и бедности, уровень образования, экология, темпы строительства жилья и многое другое.

Путин поручил администрации разработать методику расчета показателей в течение месяца с момента подписания указа, а также ежегодно составлять доклад о проделанной работе.

Ранее Путин подписал закон о штрафах за незаконную рекламу так называемого «веселящего» газа - закиси азота. Теперь пропаганда вещества, в том числе в социальных сетях, обойдется гражданам минимум в тысячу рублей. Фирмам придется заплатить до 150-ти тысяч.