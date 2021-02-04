Путин подписал закон о штрафах за рекламу «веселящего» газа

Владимир Путин подписал закон о штрафах за незаконную рекламу так называемого «веселящего» газа - закиси азота. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь пропаганда вещества, в том числе в социальных сетях, обойдется гражданам минимум в тысячу рублей. Фирмам придется заплатить до 150-ти тысяч.

Также президент подписал закон о создании единой информационной системы учета древесины. Отслеживать будут и вырубку, и любые сделки. Нововведение поможет бороться со злоупотреблениями в отрасли и сделает ее более прозрачной.