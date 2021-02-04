Эксперты рассказали, как определить поддельную защитную маску

В России все чаще стали выявлять случаи подпольного производства средств индивидуальной защиты, в особенности масок. Такие маски не только не имеют защитного слоя, но и могут вызывать высыпания на коже.

Главный врач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский отметил, что зачастую для удешевления производства поддельных масок используется ткань, содержащая парафамадельгиды - мощнейший яд. Ношение такой маски может привести к высыпаниям на коже.

«Стали появляться странные высыпания. И вот именно в части подбородка. И немного в нижней части щек. Я читаю зарубежных блоггеров - они стали писать о так называемом "маскне"» - рассказала блоггер Екатерина Мишина.

Перед тем как попасть на полки магазинов, «правильные» маски проходят несколько испытаний. Одно из устройств лаборатории запускает через слои маски воздух под давлением. Это позволяет определить, насколько человеку будет легко дышать при ношении защитного средства. Качественная маска должна показать результат не менее 29 паскалей.

Президент ассоциации разработчиков СИЗ Владимир Котов также отметил, что в поддельных масках зачастую не оказывается самого важного слоя - так называемого «мельтблауна». Этот слой блокирует бактерии и вирусы - в лабораториях для тестирования используется специальное устройство, которое имитирует попадание сквозь маску микроорганизмов - мельтблаун должен их задержать. В поддельных средствах защиты на месте среднего слоя используется точно такой же нетканый синтетический материал, как и на внешних, что не соответствует ГОСТу.

При выборе средства защиты эксперты посоветовали принюхаться к маске - подделка может напоминать запах, встречающийся на вещевом рынке. При покупке в магазине следует попросить документ о регистрации - его выдают на все качественные маски. В аптека фальшивки практически не встречаются - все маски отмечаются знаком ГОСТ.