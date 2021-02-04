Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперты рассказали, как определить поддельную защитную маску

Алексей Курильченко
Диана Сирази
19:26 04.02.2021
В России все чаще выявляются случаи подпольного производства медицинских масок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В России все чаще стали выявлять случаи подпольного производства средств индивидуальной защиты, в особенности масок. Такие маски не только не имеют защитного слоя, но и могут вызывать высыпания на коже.

Главный врач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский отметил, что зачастую для удешевления производства поддельных масок используется ткань, содержащая парафамадельгиды - мощнейший яд. Ношение такой маски может привести к высыпаниям на коже.

«Стали появляться странные высыпания. И вот именно в части подбородка. И немного в нижней части щек. Я читаю зарубежных блоггеров - они стали писать о так называемом "маскне"» - рассказала блоггер Екатерина Мишина.

Перед тем как попасть на полки магазинов, «правильные» маски проходят несколько испытаний. Одно из устройств лаборатории запускает через слои маски воздух под давлением. Это позволяет определить, насколько человеку будет легко дышать при ношении защитного средства. Качественная маска должна показать результат не менее 29 паскалей.

Президент ассоциации разработчиков СИЗ Владимир Котов также отметил, что в поддельных масках зачастую не оказывается самого важного слоя - так называемого «мельтблауна». Этот слой блокирует бактерии и вирусы - в лабораториях для тестирования используется специальное устройство, которое имитирует попадание сквозь маску микроорганизмов - мельтблаун должен их задержать. В поддельных средствах защиты на месте среднего слоя используется точно такой же нетканый синтетический материал, как и на внешних, что не соответствует ГОСТу.

При выборе средства защиты эксперты посоветовали принюхаться к маске - подделка может напоминать запах, встречающийся на вещевом рынке. При покупке в магазине следует попросить документ о регистрации - его выдают на все качественные маски. В аптека фальшивки практически не встречаются - все маски отмечаются знаком ГОСТ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:26 В стране и мире
Видео
Эксперты рассказали, как определить поддельную защитную маску
18:37 В стране и мире
Видео
Путин наградил орденом Мужества погибших в Красноярске пожарных
17:14 В стране и мире
Видео
Летом в России будет запущено более полусотни прямых рейсов в Крым
16:58 В стране и мире
В Госдуме отреагировали на призыв главы дипломатии ЕС к диалогу с Россией
16:14 ОПК
Названы условия поставки истребителей Су-57 за рубеж
Популярное
Популярное
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Врачи объяснили, как распознать заражение коронавирусом по ногам
Рядом с Землей обнаружили скопление таинственного вещества
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Видео
«Котлета из пробирки»: врач рассказала, кому вредно употребление альтернативного мяса
Офтальмологи научились лечить возрастные изменения зрения всего за минуту
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.