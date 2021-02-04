Астрономы обнаружили «странное поведение» нейтронной звезды

Астрономы из Университета Суинберн в Австралии выявили «странное поведение» одного из магнетаров - редкого типа нейтронной звезды. Данные космические объекты являются источником сильнейшего магнитного излучения. Об этом сообщает издание The Independent.

Ученые выявили излучение у магнетара J1818, обнаруженного в марте прошлого года. Недавно объект стал излучать необычные радио-сигналы. По словам астрономов, подобное излучение не наблюдается ни у одного доступного для наблюдения космического объекта.

Излучение позволит ученым более подробно изучить магнитное поле магнетаров и составить его подробную схему.