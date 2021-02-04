В Москве снижаются показатели заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об актуальной ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, эпидемиологическая ситуация постепенно улучшается, а большинство москвичей переболело COVID-19 в легкой форме. Об этом мэр столицы рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы видим, что большинство граждан перенесли эту уже болезнь, большинство из них перенесли в легкой форме. По уровню заболеваемости находимся где-то в сентябрьских показателях – в конце сентября, начале октября. Эти показатели улучшаются», - сказал Собянин.

Также мэр сообщил о результатах вакцинации препаратом «Спутник V», разработанным институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. По словам Собянина, пожилые москвичи прививку переносят легче, чем молодежь. При этом он отметил, что в столице нет необходимости привить от коронавируса все население.