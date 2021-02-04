Между Москвой и Санкт-Петербургом в праздники запустят дополнительные двухэтажные поезда

В службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги сообщили, что между Москвой и Санкт-Петербургом начнут курсировать дополнительные двухэтажные поезда во время февральских и мартовских праздников.

«Для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня Северо-Западный филиал АО «ФПК» назначает дополнительный двухэтажный поезд №175/176 Санкт-Петербург — Москва», - цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Из Санкт-Петербурга поезд № 175 отправляется в Москву 20 и 23 февраля, а также 5 и 8 марта в 9.20, прибывает в Москву в 17.30 и 18.15. Из Москвы поезд № 176 отправится в Санкт-Петербург в 10.53 и прибывает в 18.25.

«В состав поезда включены 14 купейных вагонов, в том числе вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров и один вагон СВ, оборудованные биотуалетами и кондиционерами», - добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что с 8 февраля начнет курсировать поезд Москва - Минск. Обратное возвращение поезда запланировано на девятое февраля. Поезд будет курсировать через день.