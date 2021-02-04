Названа средняя цена нового автомобиля в РФ в 2020 году
Средняя стоимость легкового автомобиля составила около полутора миллиона рублей.
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Средневзвешенная цена на легковой автомобиль в 2020 году в России составила 1,68 миллионов рублей. Таким образом стоимость выросла на 7% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Сильнее всего выросла цена премиальных автомобилей - на 13% и составила 4,93 миллиона рублей.
Средняя цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели.