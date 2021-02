В стране и мире Песня группы Queen названа самой мотивационной во время пандемии Ирина Киселенко Также в топ-3 попали Dancing Queen группы ABBA и Livin' on a Prayer рок-музыканта Джона Бон Джови. © Фото: Rudi Keuntje, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Песня группы Queen Don't stop Мe Now, вышедшая в 1979 году названа самой мотивирующей композицией во время COVID-19. Об этом сообщает британское издание. В рейтинг также попали Dancing Gueen группы ABBA, и Livin' on a Prayer рок-музыканта Джона Бон Джови. Также Happy Фаррелла Уильямса, I Wanna Dance With Somebody и Wham! Уитни Хьюстон, I Will Survive Глории Гейнор оказались в первой десятке, пишет Daily Mail со ссылкой на опрос среди граждан. Ученые объяснили это тем, что во время прослушивания определенной музыки человек испытывает положительные эмоции. Мозг реагирует на нее отделами, связанными с удовольствием и радостью и это способствует высвобождению «гормона счастья» эндорфина, а также дофамина. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика