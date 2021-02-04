Роскачество обнаружило пестициды в бананах

Специалисты Роскачества обнаружили в зарубежных бананах пестициды. Отмечается, что вся проверенная продукция была отмечена знаком сертификации ЕС - Евролистом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В бананах, прибывших из Эквадора, был обнаружен пестицид хлорпирифос в концентрации 0,029 мг на 1 кг.

«В продукции, которая сертифицирована как органическая, недопустимо даже минимальное содержание пестицидов. Исключение - пестициды природного происхождения. Например, пиретрины - их получают из цветков ромашки», - говорится в заключении экспертов.

Предполагается, что пестицид мог попасть в бананы при обработке плантации веществом или из-за применения хлорпирифоса на соседних территориях.