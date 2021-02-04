Смертный приговор Данте Алигьери хотят оспорить в суде

В Италии астрофизик Сперелло ди Серего Алигьери, потомок итальянского средневекового поэта эпохи Возрождения и автора «Божественной комедии» Данте Алигьери, хочет оспорить смертный приговор для его предка через суд.

Данте был обвинен в коррупции в 1301 году, его приговорили к двухлетнему изгнанию и запретили занимать государственные должности. Поэт не явился на суд спустя год и ему была назначена смертная казнь.

По мнению ученого, дело против Данте «было несправедливым и политизированным», пишет The Guardian.

«Это были политические процессы, и наказание в виде изгнания и смерти, примененное к Данте, моему дорогому предку, несправедливо и никогда не отменялось, как это произошло с Галилео Галилеем», - сказал Сперелло ди Серего Алигьери.

Во Флоренции в начале XIV века была конкуренция между «белыми» и «черными» партиями. Один из лидеров «белых» являлся Данте, однако «черные», согласно историческим материалам, контролировали городские власти.

Сам процесс запланирован на май. В заседании примут участие историки, лингвисты, юристы и даже потомок Канте де Габриэлли да Губбио, который осудил поэта 700 лет назад.

Также известно, что срока давности у дела нет, но в итальянском законодательстве любое судебное дело может быть пересмотрено, если удалось выявить новые доказательства.