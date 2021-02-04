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Летом в России будет запущено более полусотни прямых рейсов в Крым

Алексей Курильченко
17:14 04.02.2021
Впервые на полуостров напрямую можно будет попасть из Липецка, Кургана и Надыма.
Летом в России будет запущено более полусотни прямых рейсов в Крым
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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В России поступили в продажу билеты на прямые рейсы в Крым на весенне-летний период. Рейсы запущены в 47 городах. Реализацию билетов осуществляют восемь авиакомпаний. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополя.

Были открыты три новых направления - из Кургана, Липецка и Надыма. Отмечается, что все новые рейсы будут прибывать в Симферополь.

«Благодаря плодотворной совместной работе уже сейчас удалось открыть продажи по большому количеству направлений. Уверен, что до конца марта количество авиакомпаний и направлений, по которым они будут осуществлять рейсы в Крым летом, еще увеличится», - заявил коммерческий директор ООО «Международный аэропорт Симферополь» Сергей Дяйкин.

Также директор отметил, что широкая маршрутная сеть позволит компенсировать возможное сокращение авиаперевозок, которое может возникнуть из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране.

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