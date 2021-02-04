Летом в России будет запущено более полусотни прямых рейсов в Крым

В России поступили в продажу билеты на прямые рейсы в Крым на весенне-летний период. Рейсы запущены в 47 городах. Реализацию билетов осуществляют восемь авиакомпаний. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополя.

Были открыты три новых направления - из Кургана, Липецка и Надыма. Отмечается, что все новые рейсы будут прибывать в Симферополь.

«Благодаря плодотворной совместной работе уже сейчас удалось открыть продажи по большому количеству направлений. Уверен, что до конца марта количество авиакомпаний и направлений, по которым они будут осуществлять рейсы в Крым летом, еще увеличится», - заявил коммерческий директор ООО «Международный аэропорт Симферополь» Сергей Дяйкин.

Также директор отметил, что широкая маршрутная сеть позволит компенсировать возможное сокращение авиаперевозок, которое может возникнуть из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране.