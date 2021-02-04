В Госдуме отреагировали на призыв главы дипломатии ЕС к диалогу с Россией

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Об этом он рассказал в беседе с RT. Для ЕС Россия остается партнером первостепенной важности, с которым необходимо поддерживать диалог.

«В заявлениях Борреля чувствуется позиция реалиста, который понимает, что при всей глобализации на фактически империалистических началах, которая осуществлялась последние десятилетия в мире во главе с США, в мире сохраняются очень важные центры силы» - сказал Новиков.

Он отметил, что есть целый ряд «узлов», которые являются не просто региональными, а имеют «важное международное звучание», и без участия России в их развязывании проблемы не могут быть решены.

Новиков также добавил, что, «Боррель в данном случае пытается быть политиком, который весьма внятно, спокойно, логично учитывает все точки зрения, которые существуют внутри самого ЕС».

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС приветствует решение России и США продлить договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он отметил, что данный документ имеет ключевую важность для международной и европейской безопасности.