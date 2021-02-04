В МИД РФ посоветовали США заняться своими проблемами

Власти западных стран намеренно фокусируют внимание мировой общественности на несогласованных акциях в России, желая скрыть собственные проблемы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захаров на брифинге.

«Такое впечатление, что западный официоз просто отказывается видеть, что происходит в эти дни в ЕС и в эти месяцы в США, и просто намеренно уводит внимание мировой общественности от ситуации в собственных странах, фокусируясь на своем видении ситуации в России» - заявила дипломат.

Захарова отметила, что в США наблюдается рост градуса насилия и призвала Вашингтон обратить на это внимание, а не «способствовать раскачиванию ситуации в России».

Также в ходе брифинга Захарова осудила политическую цензуру Украины по отношению к трем телеканалам. По мнению дипломата, Киев постепенно переходит к тоталитарной модели управления.