Синоптик перечислил самые холодные дни на следующей неделе в Москве

В столичном регионе в ближайшие несколько дней температура начнет понижаться. Об этом сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в интервью RT.

«Прошедшие годы нас баловали, поэтому мы привыкли к европейской зиме. Январь был теплый, но с 12 по 19 января были холода - аномалия до 9-10 градусов ниже нормы. Февраль повторяет примерно ту же ситуацию, то есть у нас относительно теплое начало», - сказал Цыганков.

Он отметил, что с 5 февраля холод будет плавно нарастать. Днем ожидается минус 9-11 градусов, а в ночь на субботу - 16-18 градусов. Самые холодные дни, по мнению синоптика, ожидаются 8 и 9 февраля.

«Днем в субботу -14...-12 градусов, в воскресенье еще холоднее: ночью -21...-16 градусов, днем -16...-14 градусов. И в ночь на понедельник, на 8 февраля, ожидается -25...-20 градусов, днем -18...-13 градусов, переменная облачность, без осадков.

Он также рассказал, что на следующей неделе температура в ночь на вторник ожидается - 26...-21 градусов, днем -18...-13 градусов, и уже в среду появится облачность, небольшой снег, ветер поменяется на восточный, слабый.

«Холод еще медленно отступает, но все равно в ночь на 10 февраля ожидаем -24...-19 градусов, днем -17...-12 градусов и небольшое дальше потепление», - заключил он.

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