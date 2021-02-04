Британский министр назвал число мутаций COVID-19

Заместитель министра здравоохранения Великобритании Надим Захави сообщил, что на данный момент в мире существует около четырех тысяч мутаций COVID-19. Сейчас разработчики вакцин занимаются их улучшениями, так как существующие вакцины будут эффективными при всех мутациях вируса.

«Все производители, Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca и другие, рассматривают, как они могут улучшить свою вакцину, чтобы убедиться, что мы готовы к любому варианту - сейчас в мире существует около четырех тысяч вариантов COVID-19», - сказал британский министр, передает Reuters.

Он также добавил, что все мутации задокументированы по всему миру, включая так называемые «британский», «южноафриканский» и «бразильский» штаммы.

По мнению министра, очень маловероятно, что «нынешняя вакцина не будет эффективной в отношении вариантов, которые обнаружили в Кенте или иных вариантов, особенно когда речь идет о тяжелых заболеваниях и госпитализации».

Ранее стало известно, что первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разработанная институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, доставлена на самолете в Иран.