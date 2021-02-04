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Жители Астрахани попытались улететь из Москвы по советским паспортам

Светлана Иванова
16:34 04.02.2021
Пассажиров на рейс не допустили.
Жители Астрахани попытались улететь из Москвы по советским паспортам
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Трое жителей Астрахани пытались улететь из Москвы по паспортам советского образца. Инцидент произошел в аэропорту Внуково перед рейсом Москва-Астрахань при прохождении паспортного контроля в зоне специального контроля терминала А.

Как рассказал в комментарии «Звезде» заместитель начальника пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Вячеслав Андреев, россиян на рейс не допустили.

«В дежурную часть линейного отдела аэропорта Внуково поступило сообщение от начальника смены службы авиационной безопасности о том, что трое жителей Астрахани, вылетающие рейсом Внуково-Астрахань при прохождении паспортного контроля в зоне специального контроля терминала А предъявили посадочные талоны и паспорта несуществующего государства. В связи с тем, что данные паспорта не относятся к документам, удостоверяющим личность гражданина, они не были допущены на рейс», - заявил Андреев.

Он подчеркнул, что жителей Астрахани пригласили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. От объяснений причин по факту случившегося пассажиры отказались.

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