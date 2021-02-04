Полиция Украины сдерживает штурмующих здание телеканала «Наш» радикалов

Сотрудникам правоохранительных органов Киева удается сдерживать радикалов, пытающихся проникнуть в здание телеканала «Наш». Протестующие требуют закрыть телеканал, так как он якобы распространяет проросийскую пропаганду. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна».

На данный момент у здания телеканала собрались несколько десятков протестующих. Полицейские проводят задержания.

По данным издания «Вести Украина», протестующие собрались под слоганом «Идем закрывать телеканал». Зафиксированы случаи нападения на журналистов. Руководство канала утверждает, что работает в соответствии с законами Украины, а сотрудниками являются «люди с разной идеологической позицией».