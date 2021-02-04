Цены на еду в мире достигли семилетнего максимума

В начале 2021 года цены на еду достигли рекордно высокого уровня за семь лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Наибольший рост цен наблюдается у зерновых, растительных масел и сахара. В январе среднее значение индекса продовольственных цен ФАО выросло на 4,3% по сравнению со значением декабря 2020 года.

«Причиной этому послужили меньшие, чем ожидалось ранее, объемы производства пальмового масла в Индонезии и Малайзии из-за избыточного количества осадков и сохраняющейся нехватки трудовых мигрантов, а также продолжительные забастовки в Аргентине, которые привели к сокращению экспортного предложения соевого масла», - говорится в сообщении ООН.

Также, согласно документу, на рост цен повлияло сокращение объемов продаж пшеницы со стороны РФ и резкое повышение международных цен на кукурузу.