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Египтологи открыли неизвестный способ сохранения мумий

Светлана Иванова
16:01 04.02.2021
В Австралии обнаружили древнеегипетскую мумию «в глиняной оболочке».
Египтологи открыли неизвестный способ сохранения мумий
© Фото: Chau Chak Wing Museum and Macquarie Medical Imaging
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Ученые обнаружили древнеегипетскую мумию в «глиняном саркофаге». Такой способ сохранения мумий был открыт впервые. Находка была сделана после обследования экспоната музея Сиднейского университета с помощью методов компьютерной томографии. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS ON.

Мумия в деревянном саркофаге находилась в составе экспозиции музея с 1860 года, после того, как политик и филантроп сэр Чарльз Николсон, купивший древнеегипетские объекты, передарил их культурному учреждению.

Предполагалось, что в саркофаге, который датировался 1000 годом до нашей эры, находится тело титулованной женщины по имени Меруа.

При помощи методов улучшенной визуализации удалось обнаружить детали грязевого панциря, который, как оказалось, покрыт росписью. Это означает, что оболочка сама играла роль саркофага, считают ученые. Кроме того, выяснилось, что тело женщины возрастом 26-35 лет были мумифицировано в эпоху позднего Нового царства - примерно 1200-1113 годы до нашей эры, то есть на 200 лет старше деревянного саркофага, в котором мумия находилась изначально.

Ученые сделали выводы, что мумию туда положили торговцы древностей в Египте, чтобы увеличить «стоимость комплекта».

«Глиняный саркофаг» сделан из грязи и соломы, сверху он покрыт белым пигментом на основе кальцита, а затем окрашен в красный цвет. В ходе сканирования также удалось выяснить, что мумия была повреждена. Появление грязевой оболочки, по мнению исследователей, объясняется именно утилитарными функциями - попыткой восстановить мумифицированное тело.

Открытие имеет важное значение для понимания разнообразия погребальных практик в эпоху Нового царства, считают археологи, потому что до сих пор никаких свидетельств о подобном методе сохранения мумифицированных тел не обнаруживалось.

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