СМИ: экс-кандидат в президенты Франции задержан по делу о домогательствах
Политик отрицает обвинения и утверждает, что они являются ложью и клеветой.
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Во Франции лидер партии «Народный республиканский союз» и бывший кандидат в президенты Франсуа Асселино задержан по делу о сексуальных домогательствах и моральном насилии.
По данным газеты Le Point, расследование было начато еще в мае прошлого года после поступления нескольких жалоб от его бывших коллег. В среду, 3 февраля, Асселино отвечал на вопросы следователей.
Отмечается, что 63-летний политик отрицает обвинения. Асселино утверждает, что данные заявления «ложь и клевета», с помощью которых ему пытаются помешать участвовать в президентских выборах в 2022 году.