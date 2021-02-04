СМИ: экс-кандидат в президенты Франции задержан по делу о домогательствах

Во Франции лидер партии «Народный республиканский союз» и бывший кандидат в президенты Франсуа Асселино задержан по делу о сексуальных домогательствах и моральном насилии.

По данным газеты Le Point, расследование было начато еще в мае прошлого года после поступления нескольких жалоб от его бывших коллег. В среду, 3 февраля, Асселино отвечал на вопросы следователей.

Отмечается, что 63-летний политик отрицает обвинения. Асселино утверждает, что данные заявления «ложь и клевета», с помощью которых ему пытаются помешать участвовать в президентских выборах в 2022 году.