Скончался бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов

Заслуженный врач Российской Федерации и профессор Николай Филатов скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщили в Научно-исследовательском институте (НИИ) вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, где Филатов трудился в должности заместителя директора по научной работе.

«С прискорбием сообщаем, что 4 февраля 2021 года на 67 году ушел из жизни член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, лауреат Премий правительства РФ в области образования Николай Николаевич Филатов», - цитирует ТАСС сообщение Института.

Николай Филатов советский и российский ученый, доктор медицинский наук родился 28 мая в 1954 году. В 1977 году окончил Первый Московский медицинский институт, санитарно-гигиенический факультет. В 1999 году стал доктором медицинских наук. С 2016 года член-корреспондент РАН. Дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации.