В стране и мире Мишустин прибыл в Алма-Ату для встречи с коллегами по ЕАЭС Ирина Киселенко На встрече будут рассматриваться вопросы интеграции и функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. © Фото: Russian Government, Globallookpress Читайте нас на: В четверг в Алма-Ату прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Это первый зарубежный визит главы российского кабмина. Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Алма-Ате 5 февраля. На встрече будут рассматривать вопросы интеграции и функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Особое внимание предполагается уделить тематике устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, а также отдельным вопросам совершенствования договорно-правовой базы союза в сфере таможенно-тарифного регулирования», - сообщили ТАСС в аппарате правительства России. Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил главе Калмыкии Бату Хасикову лично проконтролировать расход средств на строительство Ики-Бурульского группового водопровода в Элисте. Строительство Ики-Бурульского группового водопровода велось с 2006 по 2015 год. Однако в 2019 году межведомственные рабочие группы пришли к выводу, что объект не достроен, а ряд документов, необходимых для запуска трубопровода, не был передан в необходимые инстанции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика