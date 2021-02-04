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Мишустин прибыл в Алма-Ату для встречи с коллегами по ЕАЭС

Ирина Киселенко
15:37 04.02.2021
На встрече будут рассматриваться вопросы интеграции и функционирования внутреннего рынка ЕАЭС.
Мишустин прибыл в Алма-Ату для встречи с коллегами по ЕАЭС
© Фото: Russian Government, Globallookpress
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В четверг в Алма-Ату прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Это первый зарубежный визит главы российского кабмина.

Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Алма-Ате 5 февраля. На встрече будут рассматривать вопросы интеграции и функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Особое внимание предполагается уделить тематике устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, а также отдельным вопросам совершенствования договорно-правовой базы союза в сфере таможенно-тарифного регулирования», - сообщили ТАСС в аппарате правительства России.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил главе Калмыкии Бату Хасикову лично проконтролировать расход средств на строительство Ики-Бурульского группового водопровода в Элисте. Строительство Ики-Бурульского группового водопровода велось с 2006 по 2015 год. Однако в 2019 году межведомственные рабочие группы пришли к выводу, что объект не достроен, а ряд документов, необходимых для запуска трубопровода, не был передан в необходимые инстанции.

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