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СМИ: «Спутник V» вошел в тройку лучших вакцин

Алексей Курильченко
15:39 04.02.2021
Доклад журнала The Lancet убедил европейских ученых в эффективности российского препарата от коронавируса.
СМИ: «Спутник V» вошел в тройку лучших вакцин
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, Xinhua, Globallookpress
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После доклада медицинского журнала The Lancet российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, официально стала одной из трех самых эффективных препаратов от COVID-19. Об этом сообщает издание Politico.

Несмотря на нежелание Евросоюза закупать российскую вакцину, отдельные страны Европы могут заинтересоваться получением препарата. Это может поставить под сомнение разумность нынешней прививочной политики ЕС.

Эксперты издания считают, что доверие к российской вакцине было снижено из-за ускоренных темпов разработки. Однако после публикации всемирно известного медицинского журнала стало очевидно, что научное сообщество приняло «Спутник V».

На данный момент российской вакциной уже интересуются на периферии ЕС - в Сербии и Белоруссии. Даже имеются сообщения о желании зарегистрировать препарат в Германии и Венгрии. Официально другие страны союза - от Латвии до Испании - не имеют планов по приобретению вакцины. Однако многие политики и эксперты считают, что власти впустую тратят время и рискуют здоровьем и жизнями европейцев из-за политических соображений.

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