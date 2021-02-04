Врач оценил перспективы человечества в лечении рака

Через 50-100 лет онкологические заболевания приобретут хроническое течение, не превращаясь в причину скоропостижной смерти. Такое предположение высказал врач-онколог, старший научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Игорь Самойленко в комментарии «Звезде».

«В ближайшие 50-100 лет эти болезни станут хроническими, не будут являться причиной скоропостижной смерти, как сейчас. Это станет как сейчас гипертония или сахарный диабет, которые являются серьезной проблемой, но на долгом сроке являются контролируемой проблемой, но они болеют и не испытывают страха, что конец неминуем», - поделился своим прогнозом ученый.

По мнению Самойленко, это произойдет при помощи комбинирования разных опций, лекарств и иммунных механизмов, включая применение генетически-модифицированных клеток и модифицирования опухолевых генов, хирургию и новые модальности лучевой терапии.

В качестве доказательств ученый привел данные статистики, подчеркнув, что уже сейчас современные методы лечения способны существенно продлить жизнь тем пациентам, которым было бы невозможно помочь 20 лет назад.

«Наверное, в короткой перспективе, пять, десять лет, мы не сможем вылечивать всех людей, но с каждым годом доля всех людей, которые вылечиваются, вырастает», - указал ученый.

Доктор отметил, что человечеству трудно одолеть рак, потому что опухоль, являющаяся живой системой, умеет приспосабливаться к изменениям, включая различные лечебные манипуляции, и медицине приходится решать много непростых задач на пути к тому, чтобы справиться с болезнью в каждом конкретном случае.

В четверг, 4 февраля, наша планета отмечает Всемирный день борьбы против рака. Цель этого Дня — привлечь внимание общественности к проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.