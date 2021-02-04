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День рождения Трампа предложили сделать выходным в Огайо

Анна Берестовая
01:51 04.02.2021
Авторами инициативы стали республиканцы-законодатели из американского штата.
День рождения Трампа предложили сделать выходным в Огайо
© Фото: face to face Instagram Globallookpress
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Представители Республиканской партии США в Огайо, занимающие посты в законодательных органах штата, предложили сделать день рождения бывшего американского лидера выходным днем. Экс-президент страны родился 14 июня.

Авторами инициативы стали Джон Кросс и Реджи Штольцфус. Они объяснили свое намерение большим вкладом, который Трамп, «несмотря серьезные трудности», внес в процветание Соединенных Штатов. По задумке законодателей, ранее рядовой летний день должен будет стать Днем президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Ранее команду бывшего главы государства покинули два его адвоката. Юристы должны были представлять интересы Трампа на процессе по повторному импичменту. Экс-президент остался без адвокатов за две недели до суда.

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