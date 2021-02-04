Первая партия вакцины «Спутник V» летит в Иран

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже через несколько часов поступит в Иран. Сейчас ампулы с вакциной находятся в воздухе и летят в страну на борту самолета авиакомпании Mahan Air, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Через несколько часов самолет приземлится в аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране, и первая партия поступит на территорию Ирана», - рассказал Джалали на онлайн-конференции.

Дипломатической работник напомнил, что ранее между Российской Федерацией и Ираном был заключен соответствующий контракт на поставку российской вакцины. Следующие партии будут отправлены в Иран в течение одной-двух недель.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил о том, что иранские власти одобрили российскую вакцину «Спутник V».