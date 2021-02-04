Радикалы пытаются штурмовать здание одного из украинских телеканалов в Киеве

Возле здания украинского телеканала «Наш» в Киеве собрались представители радикальных организаций. Об этом сообщает издание «Вести Украина» со ссылкой на эфир осажденного телеканала.

По данным издания, протестующие собрались под слоганом «Идем закрывать телеканал». Спустя некоторое время после начала акции начались стычки с полицией и сотрудниками телеканала «Наш».

«Вести Украина» отмечают, что лидеры протестующих требуют увольнения сотрудников «Наш» и обвиняют телеканал в пропаганде. Руководство канала утверждает, что работает в соответствии с законами Украины, а сотрудниками являются «люди с разной идеологической позицией».