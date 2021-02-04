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Радикалы пытаются штурмовать здание одного из украинских телеканалов в Киеве

Алексей Курильченко
15:05 04.02.2021
Националисты требуют закрыть телеканал. Под зданием начались стычки с полицией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: НАШ, Youtube
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Возле здания украинского телеканала «Наш» в Киеве собрались представители радикальных организаций. Об этом сообщает издание «Вести Украина» со ссылкой на эфир осажденного телеканала.

По данным издания, протестующие собрались под слоганом «Идем закрывать телеканал». Спустя некоторое время после начала акции начались стычки с полицией и сотрудниками телеканала «Наш».

«Вести Украина» отмечают, что лидеры протестующих требуют увольнения сотрудников «Наш» и обвиняют телеканал в пропаганде. Руководство канала утверждает, что работает в соответствии с законами Украины, а сотрудниками являются «люди с разной идеологической позицией».

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