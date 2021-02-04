В проливе Ла-Манш обрушилась часть знаменитой меловой скалы Дувра

Великобритания может лишиться одного из своих символов - знаменитые меловые скалы. Дувра начали рушиться с пугающей скоростью. На глазах у туристов в море обвалилась огромная часть утеса.

Тонны мела водопадом осыпались в Ла-Манш. Все произошло после сильного шторма. Белые стены, которые в хорошую погоду видно даже из Франции, подмывают сильные волны. По данным исследований, скалы ежегодно отступают на несколько десятков сантиметров.