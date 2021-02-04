Более 90 жителей Красноярска отравились водой

В Красноярске 92 человека отравились некачественной водой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

«Среди жителей нескольких домов Октябрьского района города Красноярска зарегистрировано 92 случая острой кишечной инфекции норовирусной этиологии» - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что три человека были госпитализированы. На данный момент качество воды приведено к соответствию гигиеническим нормам.