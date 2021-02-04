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В ВОЗ назвали катастрофическими последствия пандемии для оказания помощи онкобольным

Валентина Пескова
14:32 04.02.2021
В организации предложили запустить Общеевропейскую инициативу по борьбе против рака для объединения усилий для профилактики онкологических заболеваний.
В ВОЗ назвали катастрофическими последствия пандемии для оказания помощи онкобольным
© Фото: Bernd Wüstneck, dpa, Globallookpress
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Последствия пандемии COVID-19 для оказания онкологической помощи оказались абсолютно катастрофическими. Как заявили в ВОЗ во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, на ранних этапах пандемии перебои в оказании услуг в связи с неинфекционными заболеваниями были отмечены в 122 из 163 стран мира. А в трети стран Европы они вообще затронули оказание онкологической помощи иногда полностью или частично.

«Цифры говорят сами за себя: в 2020 году рак был диагностирован у 4,8 миллионов жителей Европы. Это 13 000 человек в день, 546 человек в час, 9 человек в минуту», - говорится в заявлении директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Ограничение поездок и нагрузка на системы здравоохранения, которые бросили основные силы на борьбу с инфекцией коронавируса, отметил Клюге, прямо сказываются на шансах излечиться и выживаемости сотен тысяч больных.

«Мы можем наметить для себя новый путь, с пользой применить опыт пандемии и активизировать меры по профилактике и борьбе с раком. Мы не можем ликвидировать рак, но можем сделать так, чтобы он перестал приводить к смертельному исходу», - подытожил Клюге.

Таким образом ВОЗ объявила о запуске Общеевропейской инициативы по борьбе против онкологических заболеваний, предполагающей, что мировые державы должны объединить усилия для повышения эффективности мер по профилактике и борьбе с раковыми заболеваниями. Она предусматривает пять элементов: профилактику, раннее выявление, всеобщий доступ к диагностике и лечению, паллиативную помощь, а также особое внимание к данным.

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