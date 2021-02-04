В стране и мире Стала известна причина пожара на складе в Красноярске Алена Миронова Распространению огня поспособствовала высокая загрузка склада горючими материалами. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Причиной крупного пожара на складе в Красноярске послужил аварийный режим работы электросети. «‎Стремительному распространения огня способствовала высокая загрузка склада горючими материалами», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник из экстренных служб. Отмечается, что последняя проверка соблюдения требований пожарной безопасности была проведена в 2015 году. В результате крупного пожара на складе автозапчастей погибли четыре человека - рабочий склада и трое пожарных. В СК завели уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. 5 февраля официально объявили днем траура по погибшим. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика