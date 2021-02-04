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Стала известна причина пожара на складе в Красноярске

Алена Миронова
14:30 04.02.2021
Распространению огня поспособствовала высокая загрузка склада горючими материалами.
Стала известна причина пожара на складе в Красноярске
© Фото: МЧС РФ
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Причиной крупного пожара на складе в Красноярске послужил аварийный режим работы электросети.

«‎Стремительному распространения огня способствовала высокая загрузка склада горючими материалами», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник из экстренных служб.

Отмечается, что последняя проверка соблюдения требований пожарной безопасности была проведена в 2015 году. 

В результате крупного пожара на складе автозапчастей погибли четыре человека - рабочий склада и трое пожарных. В СК завели уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. 5 февраля официально объявили днем траура по погибшим. 

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