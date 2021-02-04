В стране и мире В больнице рассказали о состоянии госпитализированной с COVID-19 Алисы Фрейндлих Алена Миронова В настоящий момент проводятся реабилитационные мероприятия, которые с каждым днем становятся все более активными. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Песня, РИА Новости Читайте нас на: Пресс-секретарь клинической больницы №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге Ольга Морозова рассказала «Звезде» о состоянии госпитализированной с коронавирусом Алисы Фрейндлих. «Состояние стабильное. Положительная динамика», - сообщила Морозова. В настоящий момент проводятся реабилитационные мероприятия, которые с каждым днем становятся все более активными. Напомним, народную артистку СССР госпитализировали с коронавирусом 25 декабря. Фрейндлих находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку. 26 января стало известно о том, что актрису перевели в лечебное отделение с положительной динамикой лечения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика