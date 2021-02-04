В больнице рассказали о состоянии госпитализированной с COVID-19 Алисы Фрейндлих
В настоящий момент проводятся реабилитационные мероприятия, которые с каждым днем становятся все более активными.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Песня, РИА Новости
Пресс-секретарь клинической больницы №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге Ольга Морозова рассказала «Звезде» о состоянии госпитализированной с коронавирусом Алисы Фрейндлих.
«Состояние стабильное. Положительная динамика», - сообщила Морозова.
В настоящий момент проводятся реабилитационные мероприятия, которые с каждым днем становятся все более активными.
Напомним, народную артистку СССР госпитализировали с коронавирусом 25 декабря. Фрейндлих находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку. 26 января стало известно о том, что актрису перевели в лечебное отделение с положительной динамикой лечения.