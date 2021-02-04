Пауки захватили дома австралийцев, спасаясь от дождей

Жительница Сиднея обнаружила несколько сотен детенышей пауков-охотников в своем доме. Насекомые облюбовали потолки и стены спальни, принадлежащей дочери хозяйки дома. По примерным подсчетам, в углу комнаты нашли убежище около 200 маленьких пауков.

Пауки-охотники из семейства Sparassidae широко распространены в Австралии, периодически популяция насекомых увеличивается, и они начинают вторгаться в жилища людей. На прошлой неделе резко увеличилось число подобных случаев, особенно часто о незваных гостях сообщали жители Сиднея.

Арахнологи объяснили происходящее погодными условиями, установившимися в регионе, пишет Live Science. Дожди и влажность, пришедшие на смену нескольких жарких дней, вынудили пауков искать укрытие в домах у людей.

Специалисты подчеркнули, что теплый и влажный воздух идеален для откладывания яиц пауками, потому что в противном случае их детеныши получат обезвоживание. При этом в одной яйцевой камере может находиться сразу несколько сотен маленьких насекомых, поэтому, по словам арахнолога из Музея Квинсленда Роберта Рэйвена, в домах австралийцев оказываются целые полчища пауков-детенышей.