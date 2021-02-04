Российские хирурги провели операцию в очках дополненной реальности

Хирурги из Санкт-Петербурга провели операцию с использованием технологий дополненной реальности. Революционная для нашей страны технология разрабатывалась на протяжении двух лет силами двух университетов Северной столицы: Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

3D-голограмма внутреннего строения пациента строится на основе данных КТ и МРТ. При этом точность визуализации крайне высока: воссозданы не только костные структуры, но и мягкие ткани, сосуды, доброкачественные и злокачественные опухоли. Изображение подается на очки дополненной реальности, что позволяет врачу практически насквозь видеть пациента. Визуализацию можно использовать и на этапе подготовки к операции.

В ходе первой операции с использованием технологии, которой уже заинтересовались ведущие медицинские центры, пациенте была удалена киста.

Преимуществом разработки называется меньшая травматичность операций и снижение риска развития осложнений.

Как рассказал руководитель проекта, профессор Высшей школы теоретической механики ИПММ СПбПУ Владимир Иванов, сейчас подобные технологии развиваются во всем мире. Первая в мире операция на позвоночнике с использованием технологий дополненной реальности была проведена в июле 2020 года в Клинике Раша в США. В России разработка появилась всего через полгода.