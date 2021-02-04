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На Камчатке спасатели вытащили оказавшегося под гигантским сугробом школьника

Алена Миронова
14:03 04.02.2021
По предварительной информации, состояние юноши не вызывает опасения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Новости Кам 24
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В камчатском селе Тиличики спасатели вытащили школьника из-под снежного завала.

Юноша вместе с другом вырыл в снегу туннель, а когда забрался внутрь, то огромная снежная масса внезапно рухнула прямо на него. Об этом сообщает местное информационное агентство «Кам 24».

На место оперативно прибыли спасатели. На счету была каждая секунда - под гигантским сугробом юноша мог задохнуться. Школьника оперативно достали из-под сугроба и передали медикам. По предварительной информации, его состояние не вызывает опасения.

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