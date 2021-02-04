Путин констатировал ухудшение ситуации на мировом продовольственном рынке

Ситуация на мировом продовольственном рынке ухудшается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

«Ситуация на рынке продовольствия, на мировом рынке, она, к сожалению, усугубляется», - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Россия остается одним из ключевых экспортеров пшеницы, поэтому все ее действия влияют на рынок в целом.

Решетников, в свою очередь, отметил рост закупок продовольствия в резервы стран-импортеров. По словам министра, такая тенденция коснулась всех государств, которые работают в данном направлении.

Как сообщалось ранее, правительство РФ выделит 4,7 миллиарда рублей на поддержку хлебопекарных предприятий.