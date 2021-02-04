На Украине сообщили о критической ситуации с запасами угля на ТЭС

Ситуация с запасами угля на тепловых электростанциях Украины является критической на всей территории страны. В ближайшее время, при отсутствии каких-либо изменений, недостаток ресурсов может привести к общесистемной аварии, которая повлечет нарушение обеспечения электроснабжения.

С ноября прошлого года количество угля на складах ТЭС уменьшилось в 5,7 раза, дойдя до 436,8 тысяч тонн. Об этом пишет РИА Новости со ссылко на пресс-службу национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Определенный запас угля на тепловых электростанциях предусмотрен условиями лицензии по производству электроэнергии. В случае невозможности его обеспечить к субъектам хозяйствования будут применены санкции.

Ранее в украинском Энергодаре произошла авария на местной ТЭС. Инцидент оставил город без света и водоснабжения.