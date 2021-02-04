В Кремле считают неприемлемым санкционное давление со стороны США
Ранее появилась информация о том, что в Конгресс внесли проект о введении санкций против России.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсолютно неприемлемым санкционное давление со стороны США.
«Вы знаете, что мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двухсторонних отношениях через призму какого-то санкционного давления», — подчеркнул Песков.
Ранее появилась информация о том, что в Конгресс внесли проект о введении санкций против России ввиду ситуации с Алексеем Навальным.