В стране и мире В Кремле считают неприемлемым санкционное давление со стороны США Алена Миронова Ранее появилась информация о том, что в Конгресс внесли проект о введении санкций против России. © Фото: Igor Sinitsyn, imageBROKER, Globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсолютно неприемлемым санкционное давление со стороны США. «Вы знаете, что мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двухсторонних отношениях через призму какого-то санкционного давления», — подчеркнул Песков. Ранее появилась информация о том, что в Конгресс внесли проект о введении санкций против России ввиду ситуации с Алексеем Навальным. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика