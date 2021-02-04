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Медведчук объяснил намерение инициировать импичмент Зеленского

Валентина Пескова
12:58 04.02.2021
Лидер «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявил о наличии доказательств нарушения президентом Украины Конституции и законов страны.
Медведчук объяснил намерение инициировать импичмент Зеленского
© Фото: РИА Новости
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Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал решение их фракции начать инициацию процесса импичмента президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне глава страны ввел санкции в отношении «недружественных ему» оппозиционных телеканалов, лишив их лицензий и права вещания на пять лет.

«У нас есть все доказательства и аргументы, и мы их представим, касающиеся грубейшего нарушения Владимиром Зеленским Конституции, законов и осуществления действий, в которых есть признаки ряда составов преступлений», - рассказал лидер оппозиционной партии в интервью YouTube-каналу RT.

Как пояснил Виктор Медведчук, для начала процесса импичмента президенту Украины  есть «все аргументы, чтобы Зеленский был подвергнут этой процедуре», поскольку он не достоин своей должности.

По решению президента Украины Владимира Зеленского с 2 февраля каналы ZIK, NewsOne и «112 Украина» перестали выходить в эфир на территории Украины.

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