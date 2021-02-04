Ледяная глыба упала на посетителя Центрального рынка в Иркутске

Молодого мужчину в Иркутске едва не убило ледяной глыбой. Огромная махина сорвалась на голову человека с крыши Центрального рынка. По словам очевидцев, он вышел на улицу, чтобы покурить и зашел за угол двухэтажного здания. В этот момент на него упал огромный кусок льда, пишет газета «Областная».

Пострадавшего мужчину продавцы рынка положили на доски и доставили в Кировскую больницу №3. Врачи оценивают состояние пострадавшего, как удовлетворительное.

У пациента - закрытая черепно-мозговая травма и рваные раны. Как уверяют в администрации рынка, опасное место было огорожено лентой. А сбить наледь и сосульки с крыши было невозможно из-за аномально низкой температуры.