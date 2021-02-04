Анестезиологи предложили необычный способ обезболивания

Прослушивание музыки во время операции приводит к сокращению болевого синдрома при последующем восстановительном периоде. К такому выводу пришли ученые во время нового исследования, пишет The Daily News.

В ходе работы ее авторы пытались установить, влияет ли прослушивание расслабляющей музыки на последующее выздоровление пациентов, находящихся под действием общего наркоза во время оперативных вмешательств.

Оказалось, что люди, которым воспроизводили мелодии через наушники, в 25% случаев реже жаловались на боль и на 17% реже нуждались в опиоидных обезболивающих, таких как морфин, в течение первых 24 часов после операции.

Исследователи объяснили обнаруженное действие способностями тела доводить информацию до мозга даже при анестезии.

По мнению ученых, новый подход может привести к сокращению числа пациентов, которым назначают мощные опиоидные препараты, обладающие побочными эффектами, включая возможную зависимость в будущем.

Вице-президент Королевского колледжа анестезиологов, профессор Уильям Харроп-Гриффитс счел обнародованные результаты многообещающими. При этом медик подчеркнул, что до внедрения нового подхода необходимо провести дополнительные исследования.