Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Анестезиологи предложили необычный способ обезболивания

Светлана Иванова
12:12 04.02.2021
Прослушивание музыки при операциях снижает потребность пациентов в опиоидах.
Анестезиологи предложили необычный способ обезболивания
© Фото: Felix Kästle, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Прослушивание музыки во время операции приводит к сокращению болевого синдрома при последующем восстановительном периоде. К такому выводу пришли ученые во время нового исследования, пишет The Daily News.

В ходе работы ее авторы пытались установить, влияет ли прослушивание расслабляющей музыки на последующее выздоровление пациентов, находящихся под действием общего наркоза во время оперативных вмешательств.

Оказалось, что люди, которым воспроизводили мелодии через наушники, в 25% случаев реже жаловались на боль и на 17% реже нуждались в опиоидных обезболивающих, таких как морфин, в течение первых 24 часов после операции.

Исследователи объяснили обнаруженное действие способностями тела доводить информацию до мозга даже при анестезии.

По мнению ученых, новый подход может привести к сокращению числа пациентов, которым назначают мощные опиоидные препараты, обладающие побочными эффектами, включая возможную зависимость в будущем.

Вице-президент Королевского колледжа анестезиологов, профессор Уильям Харроп-Гриффитс счел обнародованные результаты многообещающими. При этом медик подчеркнул, что до внедрения нового подхода необходимо провести дополнительные исследования.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:39 В стране и мире
Путин отметил важность регулирования цен на социально значимые товары
11:07 В стране и мире
Видео
Москвичам порекомендовали запастись теплыми вещами и готовиться к «адскому холоду»
10:23 В стране и мире
В Германии сравнили вакцину «Спутник V» с достижениями советской космонавтики
09:50 В стране и мире
Видео
SpaceX запустила на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
08:43 В стране и мире
Видео
В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при пожаре на складе
Популярное
Популярное
Рядом с Землей обнаружили скопление таинственного вещества
Врачи объяснили, как распознать заражение коронавирусом по ногам
Офтальмологи научились лечить возрастные изменения зрения всего за минуту
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Видео
Эксперт рассказал, как вести себя при встрече с белым медведем
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.