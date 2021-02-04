Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Журнал The National Interest восхитился «долголетием» советского пулемета ДШК

Тимур Шерзад
12:14 04.02.2021
«Если что-то не ломается - не трогай», говорится в анонсе к американской статье.
Журнал The National Interest восхитился «долголетием» советского пулемета ДШК
© Фото: Владимир Саппинен, Wikimedia
Читайте нас на:

Американский журнал The National Interest опубликовал статью о советском пулемете ДШК. Главным лейтмотивом стало «долголетие» конструкции - как отмечает автор статьи Кален Ларсен, этот крупнокалиберный пулемет активно применяется армиями и различными вооруженными формированиями мира уже более 90 лет. 

Ларсен сравнивает ДШК с еще одним крупнокалиберным «долгожителем» - американским пулеметом М2 системы Джона Браунинга, конструкция которого восходит еще к концу Первой мировой войны. Послужной список ДШК, впрочем, тоже впечатляет зарубежного автора - конструкциют разработали в далеком 1938 году. 

Ларсен признает вклад ДШК в Великую Отечественную войну, но, как американец, больше уделяет времени Вьетнамскому конфликту. Ведь именно поставляемый Северному Вьетнаму ДШК заставил американские вертолеты летать выше и осторожнее - они были слишком легкой целью для советского крупнокалиберного пулемета. 

Автор статьи завершает ее мыслью о том, что служба ДШК закончится еще не скоро - уж больно хорошо он сочетает в себе качества «дешевизны и сердитости». Поэтому мы еще долго будем видеть этот немолодой советский пулемет мелькающим в кадрах с военных конфликтов в самых разных уголках мира. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:39 В стране и мире
Путин отметил важность регулирования цен на социально значимые товары
11:07 В стране и мире
Видео
Москвичам порекомендовали запастись теплыми вещами и готовиться к «адскому холоду»
10:23 В стране и мире
В Германии сравнили вакцину «Спутник V» с достижениями советской космонавтики
09:50 В стране и мире
Видео
SpaceX запустила на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
08:43 В стране и мире
Видео
В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при пожаре на складе
Популярное
Популярное
Рядом с Землей обнаружили скопление таинственного вещества
Врачи объяснили, как распознать заражение коронавирусом по ногам
Офтальмологи научились лечить возрастные изменения зрения всего за минуту
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Видео
Эксперт рассказал, как вести себя при встрече с белым медведем
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.