Журнал The National Interest восхитился «долголетием» советского пулемета ДШК

Американский журнал The National Interest опубликовал статью о советском пулемете ДШК. Главным лейтмотивом стало «долголетие» конструкции - как отмечает автор статьи Кален Ларсен, этот крупнокалиберный пулемет активно применяется армиями и различными вооруженными формированиями мира уже более 90 лет.

Ларсен сравнивает ДШК с еще одним крупнокалиберным «долгожителем» - американским пулеметом М2 системы Джона Браунинга, конструкция которого восходит еще к концу Первой мировой войны. Послужной список ДШК, впрочем, тоже впечатляет зарубежного автора - конструкциют разработали в далеком 1938 году.

Ларсен признает вклад ДШК в Великую Отечественную войну, но, как американец, больше уделяет времени Вьетнамскому конфликту. Ведь именно поставляемый Северному Вьетнаму ДШК заставил американские вертолеты летать выше и осторожнее - они были слишком легкой целью для советского крупнокалиберного пулемета.

Автор статьи завершает ее мыслью о том, что служба ДШК закончится еще не скоро - уж больно хорошо он сочетает в себе качества «дешевизны и сердитости». Поэтому мы еще долго будем видеть этот немолодой советский пулемет мелькающим в кадрах с военных конфликтов в самых разных уголках мира.