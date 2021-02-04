Обугленные каркасы вместо машин: жуткие кадры последствий пожара на складе в Красноярске

Рабочие склада автозапчастей в Красноярске выложили в соцсеть видеокадры того, что они увидели внутри здания, впервые зайдя в него после того, как спасателям удалось потушить мощнейший пожар, который охватил 3 900 квадратных метров помещения.

От находившихся на складе автомобилей, которых там был не один десяток, остались только обугленные почерневшие каркасы. В месте, где упала крыша, автомобили провалились в яму, где образовалась настоящая обгоревшая груда металла.

«Жесть. Держитесь, мужики», - прокомментировал в Instagram жуткие кадры один из пользователей.

Тем временем на месте сгоревшего склада автозапчастей, где во время пожара погиб рабочий и трое пожарных МЧС РФ, жители Красноярска уже сделали скромный мемориал. На постаменте установлены фотографии трех погибших в огне пожарных. Сотрудники МЧС почтили память погибших коллег возложением цветов. В связи с трагедией завтрашний день в Красноярском крае объявлен днем траура.

Для выяснения обстоятельств гибели пожарных создана рабочая группа центрального аппарата МЧС. В СК РФ возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, и о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.