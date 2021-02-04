Стало известно, куда поедут отдыхать россияне в феврале и марте

Прирост бронирований поездок в Крым в феврале и марте составил 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Эксперты связывают такой массовый выбор санаторно-курортного отдыха в Крыму не только низкими ценами, но и тем, что люди в целом стали более заинтересованы в реабилитации после COVID-19.

Отмечается, что с точки зрения стоимости путешествий, февраль и март являются одними из самых выгодных месяцев. Скидки доходят до 30-35% от летних цен отелей и санаториев. Для отдыха россияне выбирают не только популярный южный крымский берег - Ялта, Алушта, но и западный - в том числе и Саки, Евпатория.

Ранее в Ростуризме допустили появление моды на отдых в России среди иностранцев. Как отмечает глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, для большинства зарубежных гостей наша страна остается загадкой и настоящей экзотикой.