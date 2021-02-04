Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стало известно, куда поедут отдыхать россияне в феврале и марте

Алена Миронова
12:04 04.02.2021
Отмечается, что с точки зрения стоимости путешествий, февраль и март являются одними из самых выгодных месяцев. Скидки доходят до 30-35% от летних цен отелей и санаториев.
Стало известно, куда поедут отдыхать россияне в феврале и марте
© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press
Читайте нас на:

Прирост бронирований поездок в Крым в феврале и марте составил 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Эксперты связывают такой массовый выбор санаторно-курортного отдыха в Крыму не только низкими ценами, но и тем, что люди в целом стали более заинтересованы в реабилитации после COVID-19. 

Отмечается, что с точки зрения стоимости путешествий, февраль и март являются одними из самых выгодных месяцев. Скидки доходят до 30-35% от летних цен отелей и санаториев. Для отдыха россияне выбирают не только популярный южный крымский берег - Ялта, Алушта, но и западный - в том числе и Саки, Евпатория.

Ранее в Ростуризме допустили появление моды на отдых в России среди иностранцев. Как отмечает глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, для большинства зарубежных гостей наша страна остается загадкой и настоящей экзотикой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:39 В стране и мире
Путин отметил важность регулирования цен на социально значимые товары
11:07 В стране и мире
Видео
Москвичам порекомендовали запастись теплыми вещами и готовиться к «адскому холоду»
10:23 В стране и мире
В Германии сравнили вакцину «Спутник V» с достижениями советской космонавтики
09:50 В стране и мире
Видео
SpaceX запустила на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
08:43 В стране и мире
Видео
В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при пожаре на складе
Популярное
Популярное
Рядом с Землей обнаружили скопление таинственного вещества
Врачи объяснили, как распознать заражение коронавирусом по ногам
Офтальмологи научились лечить возрастные изменения зрения всего за минуту
Археологи нашли древнеегипетскую мумию с языком из золота
Видео
Эксперт рассказал, как вести себя при встрече с белым медведем
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.