СМИ: средства ПВО Сирии отражают атаку со стороны Израиля

В ночь на 4 февраля армия ВВС Израиля произвела ракетные удары по южным районам Сирийской Арабской Республики. Средства противовоздушной обороны (ПВО) страны отражают атаку в провинции Эль-Кунейтра, пишет агентство SANA.

По данным телеканала Al Hadath, разрывы ракет зафиксированы в районе международного аэропорта Дамаска, а также рядом с расположением 4-й элитной дивизии в предместье Эль-Кисва.

Помимо этого, израильские ВВС якобы нанесли удары по военным объектам в пригороде Сахная и научно-исследовательскому центру в Эль-Химме.